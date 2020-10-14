شكرا لمتابعة خبر عن متحدث «التجارة» يحذر من نصب المتاجر الإلكترونية وينصح بالشراء بعد توفر شرطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة من تعامل المستهلكين مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعي والوقوع في فخ النصب والإحتيال بشراء سلع وهمية .
ونشر متحدث "التجارة " فيديو لمداخلة هاتفية يؤكد أن الكثير يقومون بتحويل ثمن السلعة ثم يفاجئون بعمل " بلوك " لهم وعدم شحن السلعة .
كما يمكن أن يتورط المستهلك في المسائلة القانونية ، إذا قام بالتحويل لشخص مطلوب أمنياً .
ونصح متحدث التجارة بضرورة التأكد من صحة تلك الحسابات إما عن طريق التأكد من السجل التجاري عبر الرابط من هنــــــا .
أو من خلال موقع " معروف " وهناك تقييم لمعرفة آراء المتعاملين معه ، ويجب أن يدخل المستهلك بنفسه لأن البائع قد يدعي تسجيله ، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا .
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