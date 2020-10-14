شكرا لمتابعة خبر عن أبرز الشكاوى الواردة لجمعية حقوق الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت جمعية حقوق الإنسان الضوء على أبرز القضايا الواردة إليها خلال العام الماضي في عدد من المناطق.

وتصدرت شكاوى الاعتراض على حكم قائمة الشكاوى، وكان عددها 20 شكوى، فيما جاء طلب إعادة النظر في المرتبة الثانية بعدد 16 شكوى.

كما وردت إليها 3 شكاوى متعلقة بطلب التعويضات، أما الشكاوى الأخرى فكانت متعلقة بسوء معاملة من بعض القضاة، وطول مدة الإجراءات، ليصل إجمالي الشكاوى 47 شكوى.