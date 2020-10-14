شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أجياد الطوارئ يخدم 50 ألف مستفيد العام الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

خدم مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة أكثر من 50 ألف مستفيد من خلال قسم الطوارئ لزوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين خلال العام الماضي 1441 هـ.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي، أن مستشفى أجياد للطوارئ تعد الأقرب للمسجد الحرام حيث توجد في أروقة الحرم المكي الشريف مراكز صحية تتبع المستشفى لخدمة المعتمرين وقاصدين بيت الله الحرام تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أنه عمل خطة متكاملة بعد عودة مناسك العمرة وفق الإجراءات والبرتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.

وأضاف، عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من من الذكور 26529 حالة في حين المستفيدين من الإناث عدد 23476 حالة كما بلغ متلقين الخدمات الطبية العلاجية بقسم العناية المركزة بالمستشفى 714 حالة مشيرا إلى أن مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة يبذل جهوده ومتابعته المستمرة على كافة الأصعدة للتصدي لجائحة (كورونا) منذ بداية ظهورها وحتى الآن وتتمثل جهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء تتجلى من خلال تطبيق الوزارة الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كرونا المستجد (كوفيدا 19) .

وأكد الدكتور سلطان بغدادي حرص مستشفى أجياد للطوارئ الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد إضافة الى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية وفق خطط معدة مسبقاً وبدعم وتوجيه من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، لافتا إلى أن مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي.

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