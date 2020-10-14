شكرا لمتابعة خبر عن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة ينفذ دروساً (عن بعد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم الزهراني (صدى):

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً توجيهياً ضمن برامج إدارة التوعية والتوجيه للأمن الفكري (عبر الشبكة المرئية) مستهدفاً منسوبي الهيئات والمراكز بمنطقة مكة المكرمة الميدانيين والإداريين.

واشتمل البرنامج على عدة دروس منتقاه من كتب ورسائل أهمها: كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند. وكتاب التكفير وضوابطه، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للعلامة صالح الفوزان-حفظه الله-

وهذه الدروس أحد مسارات خطة إدارة التوعوية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة ، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الانتماء واللحمة الوطنية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تفعيل هذه الأنشطة التوجيهية في الأمن الفكري ومهدداته تأصيلًا شرعياً وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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