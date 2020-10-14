شكرا لمتابعة خبر عن محافظ المجمعة يُطلق حملة «الصلاة نور» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أطلق محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود حملة "الصلاة نور" التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمجمعة .

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس هيئة محافظة المجمعة الشيخ شايع بن صالح البغيليل .

وتقدم حملة " الصلاة نور " برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها ، كما تشارك الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

وأشاد البغيليل بما تلقاه هيئة المجمعة من متابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند .

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من جهته ثمن سمو محافظ المجمعة ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود تهدف إلى المحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام ، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم للهيئات للقيام بمهامها في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .