وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة العلامة “الأثيوبي” الذي وافته المنية بمكة المكرمة

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قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ صادق العزاء والمواساة لأبناء العلامة الأثيوبي الشيخ محمد بن علي آدم الذي وافته المنية بمكة المكرمة بعد رحلة طويلة في خدمة الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي والتدريس بالحرم المكي في مسيرة حافلة حظيت بإشادة العلماء والدعاة بالمملكة.

جاء ذلك خلال زيارة لأبناء العلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي قام بها مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامة بن علي الصيقل وعدد من الدعاة نقلوا خلالها تعزية ومواساة وزير الشؤون الإسلامية ودعائه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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من جانب آخر، شكر أبناء الشيخ محمد الأثيوبي الوزير آل الشيخ على مواساته لهم وحرصه على مشاركتهم في مصابهم الجلل بتقديم العزاء والمواساة، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب عليه والذي عرف بتوقير أهل العلم والدعاة، سائلين الله القدير ألا يريه مكروهًا وأن يغفر لوالدهم ويجعل مقره ومآله إلى جنات النعيم.

Source mobile.sabq

