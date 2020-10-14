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أقدم صاحب عمل، على فصل موظفة لديه بعدما تغيبت عن الحضور لمقر العمل؛ خوفًا من جائحة كورونا، في حين أن طبيعة عملها لاتستدعي حضورها .

ورفعت العاملة دعوى ضد صاحب العمل، حيث قضى القاضي بأن المدعية لها العذر في عدم الحضور وأن صاحب العمل تعسف في قراره، وبالتالي تم الحكم لها بأجر باقي مدة العقد بدءًا من اليوم التالي لآخر يوم عمل. Source slaati





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كانت هذه تفاصيل خبر قاض ينتصر لعاملة فُصلت بسبب تغيبها خوفًا من الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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