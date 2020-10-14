حصل عليها بعد عام من المحاولات.. صاحب صورة عبور القمر خلف برج المملكة يروي التفاصيل

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كشف ملتقط صورة مرور القمر خلف برج المملكة، فيصل بن زرعه، تفاصيل التقاطه الصورة الشهيرة، والتي ساهمت في حصوله على إشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال، خلال حديثه لقناة “العربية”، إنه حصل على عدة شهادات وجوائز من خلال مجموعة أعمال نالت استحسانا كبيرا في المجتمع، أبرزها صور العلم السعودي والتقلبات الجوية وصور القمر، مؤكدًا أنه يطمح في وصول صوره إلى العالمية وتمثيل المملكة دوليًا.
وذكر أنه يحرص باستمرار على زيارة المواقع المميزة، مثل واحة الأحساء ومنطقة تبوك وحائل وعسير..، مشيرًا إلى أنه استطاع بعد عام من المحاولات الحصول على صورة البدر مكتملًا، خاصة أن هذه الصورة المركبة تُرصد من خلال 7 صور لحظة عبور القمر وراء برج المملكة في الرياض.
وأبان أن شغفه بالتصوير بدأ في عام 2007، وبالتحديد بعد أن قامت زوجته بتعليمه أسس التصوير، ثم إهدائه أول كاميرا احترافية، ليبدأ رحلته في البحث الدائم عن الصور الرائعة.
Source akhbaar24.argaam
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