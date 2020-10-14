الطفلة غلا تروي كيف ساهمت في إنقاذ والدها.. وكيف استقبل الهلال الأحمر مكالمتها (فيديو)

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كشفت الطفلة التي أنقذت والدها، غلا الشمري، كيف حفظت رقم هاتف الهلال الأحمر وتفاصيل اللحظات الحاسمة في عملية إسعاف أبيها من الوعكة الصحية التي ألمّت به.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنها تحفظ العديد من أرقام هواتف الخدمات المهمة، مثل النجدة والإسعاف والدفاع المدني وغيرها، مؤكدة أن مرورها يوميًا أمام هيئة الهلال الأحمر هو ما ساعدها على حفظ رقم هاتفه.

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وأشارت إلى أن والدتها فور ملاحظتها لتأثر الوالد بالوعكة الصحية، طلبت منها الإسراع في طلب الإسعاف، مؤكدة أن مستقبلي مكالمتها تعاملوا بجدية وسرعة شديدتين لتلبية طلبها لإنقاذ الأب.

وتوجهت الطفلة بالشكر إلى هيئة الهلال الأحمر على إسعافهم والدها، مشيرة إلى أنهم اندهشوا من قدرة الطفلة على القيام بذلك.

Source akhbaar24.argaam

