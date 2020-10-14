“التجارة” تكشف طرق تفادي النصب والاحتيال عند الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أمس (الثلاثاء)، عن طريقتين لتفادي عمليات النصب والاحتيال من المتاجر الوهمية المتواجدة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يجب التأكد قبل عملية الشراء من وجود سجل تجاري، وذلك بالبحث بسهولة عبر “خدمة وصول”، أو أن يكون المتجر مسجلا في “منصة معروف”، ويمكن التأكد من ذلك من خلال رابط المنصة.
وأكد الحسين أنه ترد يومياً إلى الوزارة شكاوى ضد حسابات وهمية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحسابات قد يعرّض الشخص إلى التورط في قضايا جنائية.
Source akhbaar24.argaam
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