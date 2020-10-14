فيديو.. بث مباشر لدروس الأربعاء من الأسبوع السابع عبر قناة «عين»

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع السابع للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.

وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إتاحة عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «طلابنا وطالباتنا.. أولياء الأمور.. وزارة التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة، من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي، أو الدخول مباشرةً على مايكروسوفت Teams باستخدام حساب مايكروسوفت».

ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية: (الدخول على الإعدادات - اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي - اختيار القمر الصناعي عرب سات - إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي - اختيار معدل الترميز 27500 - ضبط الإرسال على DVB-S2 - الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة).

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يُشار إلى أن وزارة التعليم هيَّأت ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت، تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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