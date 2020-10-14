توضيح من «الجوازات» حول حقيقة الغرامة على انتهاء جواز السفر

قالت: للمواطن الحق في الحصول عليه متى شاء
أوضحت المديرية العامة للجوازات، حقيقة فرض غرامات مالية على انتهاء سريان مفعول جواز السفر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي استفسار بسيط: لو جواز السفر انتهى ولم يجدده صاحب الجواز، هل يتم فرض غرامة مالية عليه؟».
وردَّ الحساب الرسمي للجوازات على موقع «تويتر» موضحًا: «للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء.. وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتَّب عليه أي غرامات مالية».
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