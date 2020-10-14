توضيح من «الجوازات» حول حقيقة الغرامة على انتهاء جواز السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، حقيقة فرض غرامات مالية على انتهاء سريان مفعول جواز السفر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي استفسار بسيط: لو جواز السفر انتهى ولم يجدده صاحب الجواز، هل يتم فرض غرامة مالية عليه؟».



وردَّ الحساب الرسمي للجوازات على موقع «تويتر» موضحًا: «للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء.. وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتَّب عليه أي غرامات مالية».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

هل انتهاء الإقامة يمنع تجديد تأشيرة الزيارة؟.. الجوازات ترد

«الجوازات»: 3 شروط لدخول العامل إلى المملكة