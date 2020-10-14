السعودية تُشارك في جلسة تأبين الشيخ صباح الأحمد الصباح بالجمعية العامة للأمم المتحدة

المعلمي: أسهم في توطيد وشائج الأخوّة بين المملكة والكويت
شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك اليوم، لتأبين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رحمه الله.
وتقدم معاليه بأحرّ التعازي وأصدق المواساة للأشقاء بدولة الكويت، مشيراً إلى أن سموه -رحمه الله- أسهم في توطيد وشائج الود والأخوة بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة.
كما أشاد المجتمع الدولي خلال الجلسة، بإسهامات الشيخ صباح الأحمد الصباح، وجهوده في العمل الخيري والإنساني، مثمنين دعم دولة الكويت لأعمال الأمم المتحدة.
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