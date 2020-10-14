«الخطوط السعودية» تعلن تخفيضات للعسكريين وتوضح طريقة الاستفادة

أعلنت الخطوط السعودية تقديم تخفيضات للعسكريين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد تخفيض للعسكري؟ وهل أقدر أحجز من النت وأقص التذاكر من الخطوط؟ أم لازم أحجز عن طريق الخطوط؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضُّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكَّن الموظف المختص من خدمتك».

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