«الخطوط السعودية» تعلن تخفيضات للعسكريين وتوضح طريقة الاستفادة

شددت على ضرورة زيارة أحد مكاتبها
أعلنت الخطوط السعودية تقديم تخفيضات للعسكريين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد تخفيض للعسكري؟ وهل أقدر أحجز من النت وأقص التذاكر من الخطوط؟ أم لازم أحجز عن طريق الخطوط؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضُّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكَّن الموظف المختص من خدمتك».
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