بنسبة 75%.. السماح بأداء المرحلة الثانية لعودة العمرة الأحد المقبل

تبدأ الأحد القادم المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي بنسبة 75%.

تتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

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وبدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

وفي الأول من نوفمبر، ستُستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيًّا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.