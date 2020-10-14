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بنسبة 75%.. السماح بأداء المرحلة الثانية لعودة العمرة الأحد المقبل

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مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة

تبدأ الأحد القادم المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين بشكل تدريجي بنسبة 75%.

تتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي.

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وبدأت المرحلة الأولى في 4 أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس ، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

وفي الأول من نوفمبر، ستُستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج تدريجيًّا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.

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