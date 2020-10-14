الحصيني يتوقع خريطة رياح وأمطار الأربعاء بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح خلال الساعات القادمة بمناطق عدة في المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع اليوم الأربعاء هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان وجنوب الباحة، خاصة المرتفعات واليمن وقطر.

وأشار الحصيني، إلى هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القصيم والربع الخالي وأقصى الشمالية وجنوب المدينة وأجزاء من سواحل الغربية.