في اتصال هاتفي
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
واتفقت وجهات نظر الجانبين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول، للتعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف، لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد وبوتين يستعرضان أوضاع الأسواق البترولية العالمية والجهود الساعية لاستقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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