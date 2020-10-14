تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة صباح الأربعاء، في الوقت الذي اتجهت فيه الأسعار العالمية للمعدن النفيس نحو الصعود.



وفي أسواق المملكة، بلغ سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 227.99 ريال (60.80 دولار)، مقارنة بنحو 231.85 ريال (61.83 دولار) أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار (21)، الأكثر مبيعا في المملكة، وسجل 199.49 ريال (53.20 دولار) مقابل 202.87 ريال (54.10 دولار) خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 170.99 ريال (45.60 دولار) مقارنة بنحو 173.89 ريال (46.37 دولار)، أمس الثلاثاء.

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وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية 7 آلاف و95 ريالا (1892 دولارا) مقارنة بنحو 7 آلاف و215 ريالا (1924 دولارا)، أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1595.93 ريال (425.58 دولار)، مقارنة بنحو 1622.93 ريال نحو (432.78 دولار)، خلال تعاملات أمس.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.

وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس:"حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية... لذا يستمرون في الإقبال عليه".