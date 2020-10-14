محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 09:41 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم Advertisements القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاء لبلاده القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاء لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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