فيديو.. رصد مخالفات رفع ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 15%

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أنه جرى ضبط 615 مخالفة ضريبية خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 15%.

وأضاف الحربي خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”، أمس الثلاثاء أن من بين المخالفات المضبوطة قيام البعض بتحصيل الضريبة وهو غير مسجل، أو تحصيلها بدون الفاتورة الضريبية أو أن تكون الفاتورة مخالفة للوائح، بالإضافة لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتابع أن أغلب الجولات التي قامت بها الهيئة كانت من خلال بلاغات المستهلكين، موضحًا أنه منذ زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة نفذت الهيئة 34 ألف زيارة تفتيشية نتج عنها أكثر من 10 آلاف مخالفة.

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جولات الزكاة والدخل التفتيشية

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل أن جهود مراقبة امتثال المكلفين للأحكام الضريبية في الأسواق والمحلات التجارية؛ أسفرت عن ضبط 615 مخالفة ضريبية في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة 3,110 زيارات تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية متعددة، على رأسها الصحة، والسيارات، والخدمات المهنية .

وشملت الزيارات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي، 93 زيارة أجرتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، تضمنت عددًا من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة ضريبية لدى المكلفين، من أبرزها عدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتُجدِّد الزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

مكافأة الإبلاغ عن المخالفات

ودعت الزكاة والدخل المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.



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