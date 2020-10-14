سلامة للتأمين تستجيب لطلب مساهمين لعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن تلقيها خطابًا من اثنين من كبار المساهمين طلبا فيه عقد جمعية عامة عادية لعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة.

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وقالت شركة سلامة للتأمين التعاوني إنه استنادًا للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (14) من لائحة حوكمة الشركات فقد تلقت خطابًا من اثنين من كبار المساهمين والذين يملكون أكثر من (5٪) من رأس مال الشركة وذلك لطلب عقد اجتماع جمعية عامة عادية للتصويت على عزل عضو مجلس الإدارة مصطفى غازي خريبة.

وأضافت سلامة للتأمين التعاوني في بيان نشرته عبر موقع السوق المالية (تداول)، إنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد اجتماع الجمعية العامة القادم وجدول أعمالها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.



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