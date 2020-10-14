موقع إلكتروني لإعلان المعلومات عن صفقة اندماج سامبا والبنك الأهلي

2020-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري إنشاء موقع إلكتروني مشترك بين الطرفين يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بين البنكين.

ويأتي هذا بحسب بيان لمجوعة سامبا المالية والبنك الأهلي نشره موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء: جاء فيه إن تلك الخطوة تأتي بعد الإعلان بتاريخ 24/02/1442هـ (الموافق 11/10/ 2020م) بشأن إبرام اتفاقية اندماج ملزمة بين سامبا والأهلي التجاري، حيث يمكن زيارة الموقع من خلال الرابط التالي: هنا.

Advertisements

وأعلنت مجموعة سامبا عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي بتاريخ 24/02/1442هـ الموافق 11/10/2020م (“اتفاقية الاندماج”) والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.

عند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقًا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على 0,739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا “معامل المبادلة”.

شارك الخبر







