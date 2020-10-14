، وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد صراع طويل مع المرض.. ونعاه ولده: "أسألكم الدعاء"

توفي قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض الفنان المصري الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز ٧٩ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة، ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».