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أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس الثلاثاء، على خطة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على لقاحات ضد "كوفيد-19" فور توافرها.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات "كوفيد-19" لمواطني الدول النامية، مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".
وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لـ(كوفيد-19) آمنة وفعالة".
وأضاف أنه سيوفر دعماً فنياً لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
ولفت إلى أن هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى يونيو 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كورونا.
وورد في بيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وأنظمة توزيع معززة، أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".فيروس كورونا الجديد
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 08:35 AM
لحصول الدول النامية على لقاحات ضد "كوفيد-19"البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار للقاحات كورونا
أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس الثلاثاء، على خطة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على لقاحات ضد "كوفيد-19" فور توافرها.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات "كوفيد-19" لمواطني الدول النامية، مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".
وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لـ(كوفيد-19) آمنة وفعالة".
وأضاف أنه سيوفر دعماً فنياً لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
ولفت إلى أن هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى يونيو 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كورونا.
وورد في بيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وأنظمة توزيع معززة، أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".
، البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار للقاحات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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