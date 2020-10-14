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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء: إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر؛ ارتفاعًا من 13 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج؛ بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.
وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة، بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.الصين فيروس كورونا الجديد
14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 08:34 AM
14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارجالصين: 20 حالة إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 13 قبل يوم
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء: إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر؛ ارتفاعًا من 13 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج؛ بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.
وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة، بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج.
، الصين: 20 حالة إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 13 قبل يوم ،
المصدر : الخليج 365
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