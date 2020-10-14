محمد بن مسعود - الدمام - أمانة العاصمة: بهدف زيادة المساحات الخضراء في المنطقة زرعت أمانة منطقة الرياض أكثر من 12 ألف شجرة خلال 30 يومياً. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لزيادة المساحات الخضراء في مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض تزرع أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً، وكان أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة قد شاركوا في فعالية "يلا نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضمن فعالياتها الاحتفالية بـ #اليوم_الوطني_الـ٩٠.أمانة الرياض الرياض الرياض.. زراعة أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-14 زرعت أمانة منطقة الرياض أكثر من 12 ألف شجرة خلال 30 يومياً. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لزيادة المساحات الخضراء في مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض تزرع أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً، وكان أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة قد شاركوا في فعالية "يلا نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضمن فعالياتها الاحتفالية بـ #اليوم_الوطني_الـ٩٠. Advertisements 14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 08:36 AM أمانة العاصمة: بهدف زيادة المساحات الخضراء في المنطقة أمانة العاصمة: بهدف زيادة المساحات الخضراء في المنطقة زرعت أمانة منطقة الرياض أكثر من 12 ألف شجرة خلال 30 يومياً. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لزيادة المساحات الخضراء في مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض تزرع أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً، وكان أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة قد شاركوا في فعالية "يلا نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضمن فعالياتها الاحتفالية بـ #اليوم_الوطني_الـ٩٠. ، الرياض.. زراعة أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. زراعة أكثر من ١٢ ألف شجرة خلال ٣٠ يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.