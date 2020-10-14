47 ألف أجنبيًا يعملون بالجهات الحكومية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عدد العاملين في القطاع الحكومي سعوديون وغير سعوديين بنهاية العام الماضي.
وبحسب الإحصاءات وصل عدد غير السعوديين نحو 47.1 ألف عامل، 24.8 ألفا منهم ذكور و22.3 ألفا منهم إناث.
وتبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين حوالي 20.6%.
وفيما يخص العاملين غير السعوديين بالقطاع الخاص، فقد بلغ عدد الذكور بنهاية العام 2019 حوالي 6.3 ملايين عامل بانخفاض عن العام 2018 بنسبة 5.7%، وبلغ عدد الإناث غير السعوديات نحو 0.2 مليون عاملة بارتفاع نسبته 8.5% عن 2018.
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