شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..نزار باهبري يتحدث عن موجة كورونا الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدث استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، بشأن الموجة الثانية المحتملة من جائحة فيروس كورونا، والتي قد تستهدف الأطفال.
واستعان باهبري، بطبيبة الأمراض المعدية، نورا الأزهري، والتي أكدت أن حالات إصابة الأطفال بكورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، موضحة أن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.
وأوضحت الأزهري أن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة.
ولفتت إلى أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تماما عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج الأطفال أجساما مضادة للفيروس، ما يسمح بتكون مناعة ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..نزار باهبري يتحدث عن موجة كورونا الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.