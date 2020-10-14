شكرا لمتابعة خبر عن اتخاذ إجراءات لعلاج مشكلة انتشار القرود بالطرق السريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استجاب وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، لشكوى عدد من المواطنين لتأذيهم من مهاجمة القرود، ما تسبب في الإضرار بمحاصيل عسير الزراعية.

ووجه الوزير بنقل الاعتمادات اللازمة لدعم مشروع يستهدف معالجة المشاكل الناجمة عن القرود، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومشروع آخر على مستوى المملكة.

وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أرجعت سبب ظهور مجموعات كبيرة من القرود على الطرق السريعة والتجمعات السكانية والمزارع، إلى الاحتطاب والرعي الجائر، ما دفع القرود للبحث عن مصادر بديلة للغذاء.