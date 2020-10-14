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شكرا لمتابعة خبر عن صورة جميلة للملك المؤسس تثير التساؤلات حول إصابته بمرض في عينه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهرت صورة نادرة تمت معالجتها، المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وعمره حينها 55عام.
ويذكر أنه تم التقاط الصورة التي نشرها حساب " تاريخ آل سعود " على " تويتر " في خباري وضحى غرب الخفجي عام 1348هـ/1930م.
تفاعل مغردون مع الصورة؛ حيث تساءل البعض عن سبب أنغلاق العين اليسرى للملك المؤسس بشكل أكبر من العين اليمنى.
وأوضح حساب تاريخ آل سعود أن ذلك ناتج عن مرض الرمد الذي أصاب عينه اليسرى وظل الملك عبدالعزيز، رحمه الله، يعاني منه حتى وفاته.
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