صندوق الاستثمارات العامة: استثماراتنا المحلية ستسهم في توفير أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل

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أكد صندوق الاستثمارات العامة ظهور الأثر الإيجابي لاستثماراته المحلية في كافة أنحاء المملكة، حيث تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة.

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وأوضح أن تلك الشركات والمشروعات ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في قطاع الضيافة و88 ألفاً في قطاع البناء والتشييد.

Source akhbaar24.argaam

