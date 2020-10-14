صندوق الاستثمارات العامة: استثماراتنا المحلية ستسهم في توفير أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل

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أكد صندوق الاستثمارات العامة ظهور الأثر الإيجابي لاستثماراته المحلية في كافة أنحاء المملكة، حيث تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة.
وأوضح أن تلك الشركات والمشروعات ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في قطاع الضيافة و88 ألفاً في قطاع البناء والتشييد.
Source akhbaar24.argaam
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