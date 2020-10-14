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صندوق الاستثمارات العامة: استثماراتنا المحلية ستسهم في توفير أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل

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أكد صندوق الاستثمارات العامة ظهور الأثر الإيجابي لاستثماراته المحلية في كافة أنحاء المملكة، حيث تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة.

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وأوضح أن تلك الشركات والمشروعات ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في قطاع الضيافة و88 ألفاً في قطاع البناء والتشييد.

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Source akhbaar24.argaam


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