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لو كنت من الأشخاص الذين يشعرون بآلام شديدة في أسنانهم فهذا يشير إلى وجود التهاب في عصب الأسنان لذا قم بالبحث عن علاج التهاب عصب الاسنان بالاعشاب، فيوجد طرق تساعد في علاج هذا الألم بالمنزل.

عصب الأسنان

قبل أن نتعرف على ما هي طرق علاج التهاب عصب الاسنان بالاعشاب فيجب أيضًا أن نتعرف على ما هو عصب الأسنان، فالأسنان تتكون من طبقات ثلاث وهي العاج واللب والمينا، كما أن هذه الطبقات مكونة من أوعية دموية وأعصاب.

وتعد الأسنان ميتة في حالة لو تم قطع إمداد الدم لها مما تسبب في قتلها، كما أن هذا اللب يطلق عليه اللب الناخر أو الأسنان اللبنية أو السن غير الحيوي، كما أن السنة اللبنية لا تحتوي على أي عصب حي.

والعدوى من الممكن أن تتسبب في وجود الكثير من المشاكل الخطيرة للأسنان ولهذا لابد أن يتم الذهاب لطبيب الأسنان بسرعة في حالة لو كنت تشعر بوجود التهاب في عصب الأسنان.

فأحيانًا يتفاجأ البعض عندما يجدون لديهم التهاب في عصب الأسنان يؤدي إلى الألم فلو مات العصب فمن المفترض أن هذا الألم يكون من الأعراض المنتشرة ولا يتسبب في ذلك ألم الأسنان الميتة من العصب ولكنه يحدث من الضغط على غشاء اللثة.

أهمية العصب الخاص بالأسنان

الأعصاب الموجودة في الأسنان التي يطلق عليها اسم اللب تتحكم في تدفق الدم، كما أنها تساعد على تغذية والأسنان، وتعد عضو آخر في جسم الإنسان.

ويجب المحافظة على نظافة الأسنان والذهاب لطبيب الأسنان كثيرًا حتى يتم الحصول على الرعاية الوقائية لأن حالة الأسنان من الممكن أن تؤثر على باقي أعضاء الجسم.

ومن الممكن أن تصبح الأسنان فاسدة أو تموت ولهذا لابد أن يتم التعرف على تشريح السن وعلامات وأعراض السن الميت وما هي الأشياء التي تؤدي إلى وفاة الأسنان وطرق علاج الأسنان الفاسدة لكي يتم التمكن من المحافظة على الأسنان حية وتضميدها في حالة إصابتها.

الأسنان تتكون من الكثير من الأجزاء المتنوعة فكل جزء بها يكون له وظيفة فريدة، كما أن أهمية عصب الأسنان من الممكن أن تساعدك في الحالات الصحية ولابد أن يتم استخدام معدات الأسنان بطريقة جيدة حتى يتم منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

الأسنان الميتة تسقط من نفسها ولهذا لابد أن يتم الانتظار لأن هذه العملية تكون مؤلمة ومن الممكن أن تحدث مضاعفات خطيرة.

ما هو الذي يسبب التهاب عصب الأسنان

قبل أن نتعرف على طرق علاج التهاب عصب الاسنان بالاعشاب من خلال موقع المواطن فيجب أن نتعرف أولاً على ما هو الذي يسبب التهاب عصب الأسنان حيث أن الأسنان تحتوي على أعصاب.

وعندما تفقد هذه الأعصاب الطبقة الواقية الموجود عليها يصبح هناك حساسية من الأطعمة والمشروبات الباردة والساخنة والسكرية، كما أن عملية تنظيف الأسنان بالفرشاة من أي شيء يكون بإزالة مينا الأسنان ويقوم بالكشف عن الأنسجة الرخوة.

ومن الممكن أن يؤدي إلى ألم الأسنان، من ضمن الأسباب الشائعة لألم الأسنان ما يلي:

الأسنان المتشققة في حالة عدم وجود علامات واضحة على أمراض اللثة أو تسوس الأسنان فمن الممكن أن يكون هناك أسنان متشققة.

من الممكن أن يحدث تسرب للسكر تحت الأسنان ويؤدي هذا إلى الإصابة بالألم التلقائي لأن هذه الشقوق تسمح بحدوث تغيرات في درجة الحرارة الفم حتى تصل إلى العصب.

ومن الممكن أن يتم فقدان ترميم الأسنان وإصلاحها، ومن الممكن أن تكون السنة المتشققة مرئية ومن الممكن أيضًا ألا تظهر على الأشعة السينية ولكن طبيب الأسنان سوف يكون قادر على رؤية هذه السنة بطريقة جيدة.

التدخين من الممكن أن يدمر مينا الأسنان واللثة مما يؤدي إلى الإصابة بحساسية الأسنان وأمراض اللثة الملتهبة والمؤلمة في حد ذاتها تعمل على السماح للسكر والأطعمة والمشروبات التي تكون باردة أو ساخنة بالتأثير على أعصاب الأسنان.

طحن الأسنان ففي العادة يكون غير عادي ويكون عن طريق فرك الأسنان السفلية مع الأسنان العلوية أثناء الليل أو أثناء النهار وبمرور الوقت يحدث تلف في طبقة المينا والأسنان.

نصائح مهمة لمنع حدوث التهاب عصب الأسنان

حتى يتم منع آلام عصب الأسنان لابد أن يتم تجنب العادات والأطعمة التي من الممكن أن تؤدي إلى ضرر الأسنان وعندما تقوم بتنظيف أسنانك يجب أن تكون لطيفًا عليها وتستخدم فرشاة أسنان تكون ناعمة الشعر وتتأكد من استخدام الخيط.

لو كنت من الأشخاص الذين يكونون عرضة للأسنان الحساسة فيجب أن يتم الحد من تناول المشروبات والحمضيات والزبادي والنبيذ والمشروبات الغازية والتي من الممكن أن تعمل على إزالة مينا الأسنان.

ولو كنت تطحن أسنانك فيجب أن تتحدث إلى طبيب الأسنان لكي يتم استخدام واقي للفم، وممكن أن تحدث صدمة للأسنان بسبب الإصابة الرياضية ومن الممكن أن يصاب الأطفال الذين يسقطون على أسنانهم بموت العصب.

وبعد أن يحدث ذلك يحدث تدفق للدم عند طرف جذر السن مما يتسبب في موت اللب ولهذا ينصح بأن يتم ارتداء واقي للفم حتى يمنع إصابة الأسنان في حالة المشاركة في رياضات ملامسة.

يعتبر تسوس الأسنان من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الأسباب المنتشرة والتي تؤدي إلى الإصابة بالتهاب عصب الأسنان.

وفي حالة لو لم يتم معالجة العدوى البكتيرية الموجودة في الأسنان بسرعة فقد تصل هذه العدوى إلى لب السن أو العصب ومن الممكن أن يموت للسن وهذا يحدث عندما يكون هناك تراكم للبلاك على الأسنان ولا يقوم الشخص بتنظيف أسنانه بشكل متكرر.

وفي حالة لو كان لب السن ملتهب فإن الأوعية الدموية تتعرض للاختناق عندما يتم الضغط عليها ولا تستطيع البقاء.

علاج التهاب عصب الاسنان بالاعشاب

توجد الكثير من الطرق التي يتم من خلالها علاج التهاب عصب الاسنان ومن هذه الطرق علاج التهاب عصب الاسنان بالاعشاب، من الأعشاب المستخدمة في ذلك ما يلي:

الزعتر: من الممكن أن يعمل على مكافحة الألم الذي ينتج عن وجع الأسنان، كما أن الزعتر يوجد له خصائص مطهرة ومضادة للفطريات.

ويعمل على الوقاية من الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان وفي حالة استخدامه مع النعناع فإنه يساعد على التقليل من تورم اللثة.

الكركم: يعتبر الكركم من الأعشاب التي تحارب السرطان، كما أنه يعمل على تهدئة آلام التهاب عصب الأسنان عن طريق خلط ملعقة واحدة من مسحوق الكركم مع الماء حتى يتم الحصول على عجينة سميكة.

ونقوم بإحضار كرة من القطن وتوضع في العجينة، ثم يتم وضعها على السن المصاب وبذلك سوف يعمل على تهدئة الألم كثيرًا.

أوراق النعناع: تساعد على التخفيف من آلام الأسنان فلو كان يوجد لديك زيت النعناع فقم بوضع كرة قطنية في الزيت ثم ضعها على المنطقة المؤلمة.

ومن الممكن أن يتم استخدام أوراق النعناع الطازجة عن طريق مضغها لكي تصبح مبللة، ثم يتم وضع هذه الأوراق فوق المنطقة التي يوجد بها الألم في الفم ويتم إزالة الأوراق وغسل الفم باستخدام محلول ملحي بعد مرور دقائق معدودة.

زيت الثوم: هذا الزيت يعمل على شفاء الآلام، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ويوجد به خصائص مضادات حيوية لأنه يصنع من الثوم ويستخدم في علاج آلام الأسنان.

وقد أثبت فعاليته في ذلك، كما يتم استخدام الثوم في علاج الأسنان الملتهبة عن طريق وضع شريحة من الثوم أو فص من الثوم المسحوق على السن المصاب.

القرنفل: يساعد القرنفل على التخفيف من الألم الموجود في الفم لأنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهاب ومخدرة أيضًا.

Source almowaten

