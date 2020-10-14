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الكثير منا لا يعرف ما هو المحلب أو ما هي فوائد المحلب على الريق حيث أن نبات المحلب من الأعشاب الطبيعية ذات الخصائص العلاجية المتعددة والتي تستخدم وبكثرة في الطب البديل.

فوائد المحلب على الريق

من خلال موقع المواطن والذي يوضح لنا أن ذلك النبات الذي يتبع عائلة النباتات الوردية وبالأخص ينتمي إلى جنس البرقوق وهو أحد الأجناس النباتية الهامة وتنموا تلك العشبة في المناطق ذات البرودة العالية فهي لا تفضل المناطق الصحراوية.

وفوائد المحلب على الريق متنوعة ويمكن لأي شخص أن يستفيد بها حيث أن ذلك النبات له دور كبير في إنقاص وزن الجسم وذلك من خلال احتوائه على العديد من المواد الفعالة التي تقوم بعملية حرق للدهون وبخاصة الدهون الثلاثية صعبة الهضم.

كما أن نبات المحلب منظم لعملية الهضم ويقي المعدة من أن تصاب بأمراض القرح المعدية كما أن له دور كبير في علاج الأمراض التي تنتج عن ارتجاع المريء وتتسبب في كثير من الضيق لصاحبها.

حموضة المعدة الزائدة عند بعض الأشخاص أمر في غاية الإزعاج ويسبب القلق وعدم الاستقرار لذا فإن تناول مشروب تلك العشبة يفي بغرض التخلص من تلك الحموضة وبخاصة بعد تناول وجبات دسمة.

فوائد المحلب على الريق والمواد الفعالة التي توجد بها

تحتوي تلك العشبة على العديد من المواد الفعالة الهامة والتي منها ما يلي:

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الحامض الأميني الأوليك وكذلك حامض اللينوليك وهما بكميات كبيرة ولهم دور رئيسي في أداء وفاعلية تلك العشبة.

كما تحتوي على مركبات هيدروكربونية وأيضًا مركبات فلافونويد وهي مواد منظمة لحركة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام.

والعشبة تحتوي على العديد من المواد العطرية والاستيرولات والتي تعطي تلك العشبة الرائحة العطرة المميزة لها.

إضافة لوجود مواد هلامية بتلك العشبة والتي لها دور هام في مقاومة حالات الإمساك وتحسين حالة الهضم.

فوائد المحلب على الريق وأسمائها المختلفة

حيث أن تلك العشبة معروفة بأسماء مختلفة في العديد من بلادنا العربية ومن تلك الأسماء لهذه العشبة ما يلي

يسميها عشبة إدريس كما أنها مشهورة ببعض البلدان باسم الكرز البري أو ما يطلق عليه القميحة والبعض يطلق عليها كرز المحلب.

أماكن انتشار عشبة المحلب

تلك العشبة منتشرة في العديد من بلدان العالم ومن ذلك ما يلي:

تعد دولة بلجيكا هي الدولة الاكثر استخدامًا لتلك العشبة كما أنها تعد بلد زراعة ومنشأ لها ويليها في الأهمية دول المغرب العربي وهذا يشمل الجزائر وتونس والمغرب ولا يكتفي الامر بهذا بل يمتد إلى فرنسا والت تجعل تلك العشبة على قائمة التوابل في الطبخ.

وقد اهتمت بلاد الشام وسوريا على الأخص باستخدام هذه العشبة في وصفات العلاج بالطب البديل والألمان أحبوا تناول تلك العشبة سواءً على الأطعمة أو شرب مغلي تلك العشبة بينما الأتراك عشقوا تلك العشبة لحبهم للتوابل الطبيعية الغنية بالفوائد.

ما هي فوائد المحلب على الريق لصحة الجسم

تتعدد تلك الفوائد لتلك العشبة على صحة الجسم ومن تلك الفوائد ما يلي:

مرضى القلب تلك العشبة مفيدة جدًا لهم لما لها من دور كبير في علاج الزيادة السريعة في ضربات القلب حيث أنها تقلل من حدوث ذلك الخفقان.

ساعد على التقليل من حالات تصلب الشرايين وبخاصة للأشخاص كبار السن والمدخنين لما لها من قدرة عالية على تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة نسبة الكوليسترول النافع.

يساعد في نشاط الكبد وقدرته على تخليص الجسم من كافة أنواع السموم التي توجد في الأطعمة المختلفة.

تناوله على الريق يتسبب في حدوث انسداد للشهية وبالتالي فقدان الوزن بشكل ملحوظ وخلال فترات بسيطة.

منشط للدورة الدموية وبذلك يساعد على نشاط أجهزة الجسم الداخلية والحركية ويجعل الشخص لا يشعر بأي نوع من الإرهاق أو التعب من ساعات العمل المطولة.

يضاف لشراب عشبة المحلب على الريق ملعقة من عسل النحل الطبيعي وهذا يكون مفيد جدًا في تخليص الأطفال من الديدان المعوية والتي تتسبب في الكثير من الضعف العام لهم.

عشبة المحلب مفيدة في التخلص من الإصابة بالعديد من أمراض البرد والإنفلونزا وبخاصة التي تأتي مع فترات تغير المناخ حيث أن تلك العشبة بموادها الفعالة والأحماض الأمينية التي توجد بها تساعد في تقوية الجهاز المناعي بالجسم.

من أهميتها بالنسبة لمن يعانون من الحصوات البولية حيث أن شربها على الريق يتسبب في التخلص من تلك الحصوات وخروجها بدون ألم مع مجرى البول.

كما أن تلك العشبة لها دور فعال في زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء وبالتالي تعتبر بديل امن وفعال في هذا الجانب وليس له أضرار جانبية سيئة.

تلك العشبة مفيدة وبشكل كبير لمرضى الربو وحساسية الصدر حيث أنها مفيدة جدًا في التخلص من السعال سواءً الجاف أو الذي يحتوي على البلغم.

ما هي فوائد المحلب على الريق للبشرة

يمكن أن يتم استعمال تلك العشبة لأغراض التجميل وتفتيح البشرة وذلك كما يلي:

حيث يفيد طحن أوراق تلك العشبة حيدًا ومن ثم وضعها على الفليل من زيت الزيتون ويتم دهان الوجه منها عدة مرات على مدار أسبوع ويكرر ذلك الأمر لمدة شهر أو أكثر وهذا يتسبب في نضارة البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء.

من الممكن عمل ماسك من تلك العشبة مع ملعقة من الزبادي وملعقة صغيرة من عسل النحل ويتم وضعهم على الوجه وتركهم لمدة نصف ساعة وهذا كفيل للتخلص من حب الشباب والنمش.

تعتبر علاج للهالات السوداء التي توجد تحت العين والتي تنتج من الكثرة من استخدام المكياج وكذلك تنتج من كثرة السهر وقلة النوم والراحة.

Source almowaten

