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الكثير من الناس يتناولون التفاح لما له من فوائد كبيرة وهذه تجربتي مع التفاح على الريق حيث أنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.

تجربتي مع التفاح على الريق وفوائده

من خلال موقع المواطن والذي يبين لنا الكثير عن فوائد وأهمية تناول التفاح بأشكاله المختلفة سواءً التفاح الأحمر أو التفاح الأصفر أو التفاح الأخضر ومن تلك الفوائد الجمة ما يلي:

تتميز ثمرة التفاح باحتوائها على كم كبير من المواد المضادة للأكسدة والتي لها دور فعال في معالجة المواد السرطانية ومقاومتها والتخلص منها وزيادة مناعة الجسم.

تناول التفاح على الريق له دور كبير في علاج القرح المعدية والتي تتسبب في الكثير من مشاكل الهضم كما أنه منظم لحركة الأمعاء وامتصاص المواد المغذية.

يمنع حدوث الشيخوخة المبكرة للخلايا وبخاصة خلايا البشرة وبالتالي يؤخر من ظهور علامات الكبر والعجز على صاحبها كما أنه مفيد جدًا من أجل نضارة البشرة وحيويتها ومنع ظهور البقع والهالات السوداء عليها مما يعطي البشرة الإشراقة والنضارة.

يستخدم كغذاء أساسي في برامج الحمية الغذائية وإنقاص الوزن حيث أنه يمد الجسم بكامل احتياجاته الغذائية الهامة كما أنه يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة ويخلص الجسم منها ومن الكوليسترول الزائد بالجسم.

الكميات العالية في التفاح من الألياف تساعد وبكثرة في تحسين عمليات الإخراج لبقايا الطعام ويمنع الإصابة بحالات الإمساك أو الإسهال كما أنه يساعد على تحسين حركة الأمعاء الغليظة والدقيقة وينشط من النشاط الميكروبي النافع بها.

تجربتي مع التفاح على الريق وأهميته الطبية

إضافة لما سبق فإن التفاح من الفواكه الهامة والتي لها أهميات طبية عديدة في مكافحة وعلاج العديد من الأمراض ومن ذلك ما يلي:

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يساعد تناول التفاح بشكل منتظم للأشخاص من تقوية عضلة القلب وبذلك يقل لمثل هؤلاء الأشخاص أن يصابوا بأمراض مثل الجلطات القلبية والسكتات حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول 60 جرام من التفاح بشكل يومي يفي بذلك الغرض.

التفاح أيضًا من الفواكه التي تحتوي وبكثرة على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يعد ذات أهمية كبيرة في بناء وتقوية العظام وكذلك الأسنان كما أنه يمنع أن يصاب الشخص بأمراض هشاشة العظام والتهابات المفاصل وبخاصة لدى كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض خاصة بالرئة والتنفس الاستمرار في تناولهم التفاح يساعد على علاج نوبات الربو بشكل كبير وذلك لأن التفاح يختوي على مادة تسمى الكيرسيتين والمسئولة عن تقوية ورفع كفاءة جهاز المناعة لدى الإنسان.

الدراسات التي أجريت على التفاح أثبتت أن الشخص الذي يستطيع كل يوم أن يتناول ولو تفاحة واحدة فإنه يكون أقل عرضة من أن يتخلل جسمه أورام خبيثة.

يقي التفاح النساء على الأخص من أن يكونوا عرضة لأن يصابوا بأمراض سرطان الثدي كما أن له دور وقائي فعال ضد الإصابة بأمراض سرطان القولون والمستقيم.

أما بالنسبة لكبار السن فإن تناول ثمرة التفاح يساعد على تقوية الذاكرة لديهم وبالتالي يكونون أقل عرضة لأن يصابوا بأمراض الزهايمر وفقدان الذاكرة ويأتي دور التفاح في ذلك الأمر لأنه يساعد في التحكم في نقل الإشارات العصبية من المخ للجسم.

أما من يعانون من أمراض السكري فإن التفاح علاج أمثل لهم حيث أثبتت الأبحاث أن التفاح يساعد وبقوة في تقليل المستويات العالية من السكر بالدم وذلك من خلال أنه يجبر الجسم على التقليل من هضم الكربوهيدرات ويقلل من امتصاصه.

أهمية التفاح لعمليات الأيض

عملية الأيض وهي أحد أهم العمليات الحيوية التي تتم داخل الجسم وبدونها فلا توجد حياة وتتم خلال تلك العملية العديد من عمليات البناء والهدم ونجد أن تناول التفاح يساعد على إحداث الكثير من التغيرات المرغوبة لتلك العملية ومن ذلك ما يلي:

الكمية العالية من الفيتامينات التي توجد بالتفاح وبخاصة تتواجد في القشرة الخارجية من ثمرة التفاح تساعد في تلبية حاجة عملية الأيض من الفيتامينات والأحماض الأمينية اللازمة والتي بدونها تتسبب في حدوث خلل في عمليات الأيض.

الكميات المضبوطة في التفاح من عنصر البوتاسيوم والبروتين والكربوهيدرات تستهلك أثناء الأيض وهذا يجعل التمثيل الغذائي بالجسم يسير بالصورة المضبوطة.

تناول التفاح قبل أداء النشاط الرياضي اليومي يساعد على نشاط وحركة الدورة الدموية بالجسم وهذا بدوره يزيد من القدرة على الاستمرار في أداء تلك التمارين.

لا يوجد بالتفاح أي مواد ضارة بالجسم أو مواد منبهة مثل الكافيين والتي قد تتسبب في الكثير من الضرر للجسم.

كمية السعرات الحرارية التي من الممكن أن يتحصل عليها شخص ما من تناوله ثمرة تفاح واحدة تكفي لنشاطه وحيويته طوال أكثر من ست ساعات بدون إرهاق أو تعب.

يوجد بالتفاح كمية من سكر الفراكتوز ولكنه من نوع خاص وذلك النوع يلزم هضمه وقت طويل نوعًا ما بالتالي يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم طوال تلك الفترة.

ما هي أضرار الإكثار من تناول التفاح

قد يتسبب الإفراط في تناول أكثر من ثمرة تفاح في العديد من المشاكل والتي من بينها ما يلي:

يتسبب الإكثار في تناول ثمار التفاح إلى أن يصاب الشخص بتراكم بعض الدهون الثلاثية والتي قد تتسبب في العديد من المشاكل بالشرايين.

يكفي تناول تفاحة واحدة في اليوم لكن أكثر من ذلك قد يتسبب في زيادة السعرات الحيوية التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان مما قد يكون له بعض النتائج العكسية على الزيادة في وزن الجسم.

Source almowaten

