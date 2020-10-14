حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف. كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها. في حين يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.





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