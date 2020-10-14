أخبار السعودية اليوم.. إعلان جدول التشغيل التدريجي لـ20 وجهة دولية.. تدشين مشروع مكافحة العدوى بالمسجد النبوي

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 13 أكتوبر 2020م، منها: «الخطوط السعودية» تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ20 وجهة دولية، وتدشين مشروع مكافحة العدوى بالمسجد النبوي، و6خطوات لإيصال جواز السفر السعودي.

«الخطوط السعودية» تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ20 وجهة دولية

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، للمسافرين المصرح لهم، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ20 وجهة حتى الآن بينهم عدة دول عربية هي القاهرة ودبي وعمان وتونس والخرطوم.

توضيح مهم من «الموارد البشرية» حول احتساب توظيف المرأة برجلين

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن احتساب المرأة في نطاقات بسعودي واحد بنسبة التوطين، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرئيسة عبر حسابات الوزارة الرسمية.

بالأرقام.. الصحة تعلن آخر حصيلة جديدة لإصابات كورونا في المدن والمحافظات

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الثلاثاء 474 إصابة.

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن تأجيل اختبارات 7 مقررات

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، تأجيل اختبار سبعة مقررات من جدول الاختبارات المعلن عنها سابقًا، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

شرطة جدة: القبض على10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على عشرة أشخاص (مواطنَيْن و8 مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس).

ملفات الأمن والاقتصاد تتصدر الحوار الاستراتيجي «السعودي- الأمريكي» في واشنطن.. غدًا

يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، لإطلاق «الحوار الاستراتيجي بين البلدين».

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«الزكاة والدخل» تحدد 11 حالة يجب على المستهلك تقديم بلاغ عند حدوثها

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 11 حالة، يجب على المستهلك تقديم بلاغ عند حدوث إحداها.

بعد تجديده آليًا من منصة أبشر.. 6خطوات لإيصال جواز السفر السعودي

حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة واصل.

تدشين مشروع مكافحة العدوى بالمسجد النبوي

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع مكافحة العدوى بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي؛ لتحقيق أقصى درجات الوقاية والسلامة لقاصدي المسجد النبوي الشريف، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

«الزكاة والدخل» تحذر من التحايل لعدم سداد ضريبة التصرفات العقارية

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من التحايل بأي طريقة لعدم سداد ضريبة التصرفات العقارية.

«التقاعد»: 4 خطوات للاستفادة من خدمة تخصيص المستفيدين.. وتوضح مزاياها

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن خطوات الاستفادة من خدمة تخصيص المستفيدين، وذلك بتقديم الطلب عبر «بوابة التقاعد الإلكترونية».

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