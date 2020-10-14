السعودية اليوم / قوات الدفاع الاسترالية تنهي مهامها التدريبية في أكاديمية ضباط الجيش الوطني الأفغاني في كابول



كانبيرا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

اعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها ان قوات الدفاع الاسترالية أنهت مهامها التدريبية في أكاديمية ضباط الجيش الوطني الأفغاني في "قرغا" بالقرب من العاصمة كابول.

وقالت الوزيرة رينولدز إن المستشارين الأستراليين في مؤسسات التدريب الأفغانية قدموا مساهمة قيمة في الأمن المستقبلي لأفغانستان، مشددة على ان قرار إنهاء عمل قوات الدفاع الاسترالية في قرغا تم اتخاذه بالتشاور مع حلف الناتو.

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07:39ت م

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