السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 5132 إصابة جديدة بوباء كورونا و43 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



برلين 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصاات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9677 بعد تسجيل 43حالة جديدة، مقابل 13 حالة في اليوم السابق​​​.

// انتهى //

07:30ت م

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برلين 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ، ارتفاع عدد الإصاات المؤكدة بفيروس كورونا ، بواقع 5132 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل4122 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 334585 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9677 بعد تسجيل 43حالة جديدة، مقابل 13 حالة في اليوم السابق​​​.// انتهى //07:30ت م0010

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