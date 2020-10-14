السعودية اليوم / الصين تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 13 قبل يوم



بطيم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.

وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس

// انتهى //

07:27ت م

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بطيم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي للصين سجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج، بينما كانت ست حالات من الحالات المحلية في مقاطعة شاندونغ.وتجري حكومة مدينة تشينغداو، الواقعة في شاندونغ، حملة فحوص لفيروس كورونا على مستوى المدينة بعد سلسلة من الإصابات مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج الإصابات الواردة من الخارج .// انتهى //07:27ت م0009

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