السعودية اليوم / المكسيك تسجل : 475 وفاة و 4295 إصابة جديدة ناجمة عن (كوفيد 19)



مكسيكو سيتي 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 475 حالة وفاة و 4295 حالة إصابة جديدة جراء (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 825 ألفًا و 340 حالة والوفيات إلى 84 ألفًا و 420 حالة.

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07:21ت م

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