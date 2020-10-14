السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 904 حالة وفاة



كانبيرا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الاسترالية عن تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 27317 اصابة تعافى منها 24888 شخصا.

// انتهى //

07:21ت م

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كانبيرا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واساعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الاسترالية عن تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 816 وفي استراليا الى 904 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 27317 اصابة تعافى منها 24888 شخصا.// انتهى //07:21ت م0006

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