بنك الراجحي وشروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب

بنك الراجحي أو مصرف الراجحي هو أضخم مؤسسة مالية داخل المملكة العربية، يتميز بنك الراجحي بالخدمات التي توافرها لجميع عملائها التي تتصف بالمرونة واليُسر،ومن ضمن تلك الخدمات يقدم بنك الراجحي عدد من القروض المتنوعة مثل قرض التمويل الشخصي والعقاري وتمويل السيارات وقرض بدون تحويل راتب.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي

الأن يمكن لجميع العملاء الحصول على قرض شخصي صغير في وقت سريع لقضاء إحتياجاتهم الشخصية والمستلزمات الحياتية، فبمجرد التوجه إلى أقرب فروع البنك وتقديم مايلزم من أوراق مستندات خاصة بالقرض.

تمويل السيارات

ينقسم برنامج قرض تمويل السيارات إلى نوعان الأول هو تأجير السيارات وهذا تابع لموظفي القطاع العام والثاني تقسيط السيارات وهذا تابع لموظفي القطاع الخاص.

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قرض بدون تحويل راتب

يوفر مصرف الراجحي خدمة تمويل قروض دون الحاجة إلى تحويل راتب لسداد الأقساط وهذه الخدمة مقتصرة على موظفي البنوك السعودية وكذلك الأطباء فقط.

شروط الحصول على قرض بدون تحويل راتب من بنك الراجحي