مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1442/2/27 هـ الموافق 2020/10/14 م واس

الثلاثاء 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس

05:53ت م

0261



www.spa.gov.sa/2144409 الثلاثاء 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس05:53ت م0261

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.