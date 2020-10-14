

واشنطن 26 صفر 1442هـ الموافق 13 أكتوبر 2020م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46614 إصابة جديدة بفيورس

كما سجلت السلطات الصحية 338 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214446 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

//انتهى//

02:47ت م

0259



واشنطن 26 صفر 1442هـ الموافق 13 أكتوبر 2020م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46614 إصابة جديدة بفيورس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 7 ملايين و 787548 إصابة حتى الآن.كما سجلت السلطات الصحية 338 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214446 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.//انتهى//02:47ت م0259

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 46614 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.