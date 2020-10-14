السعودية اليوم / إصابة 1005 تلميذ ومدرس بفيروس كورونا بتونس



تونس 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس

سجلت وزارة التربية التونسية اليوم، 115 اصابة جديدة بفيروس

وشملت الإصابات 492 مؤسسة تربوية، تمثل 8,05 بالمائة من العدد الاجمالي للعاملين في المؤسسات التربوية.

وبلغ عدد الحالات المشتبه في اصابتهم بالفيروس، حسب الوزارة، الى حدود نفس التاريخ 2662 حالة، منها 1874 حالة في صفوف التلاميذ، و588 حالة في صفوف المدرسين.

// انتهى //

02:36ت م

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تونس 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسسجلت وزارة التربية التونسية اليوم، 115 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات بالوسط المدرسي الى 1005 حالة مؤكدة.وشملت الإصابات 492 مؤسسة تربوية، تمثل 8,05 بالمائة من العدد الاجمالي للعاملين في المؤسسات التربوية.وبلغ عدد الحالات المشتبه في اصابتهم بالفيروس، حسب الوزارة، الى حدود نفس التاريخ 2662 حالة، منها 1874 حالة في صفوف التلاميذ، و588 حالة في صفوف المدرسين.// انتهى //02:36ت م0258

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