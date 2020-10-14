السعودية اليوم / البرازيل تسجل 10220 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19



ريو دي جانيرو 26صفر 1442 هـ الموافق 13أكتوبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إنها سجلت 10220 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و309 حالات وفاة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و113628 حالة إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19 و150998 حالة وفاة.

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