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مقتل مدني وإصابة آخرين بقصف حوثي على أحياء سكنية بتعز

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مقتل مدني وإصابة آخرين بقصف حوثي على أحياء سكنية بتعز

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قٌتل مدني وأصيب آخر بقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، على أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية، إن الشاب عواد ناصر عبدالله صالح، يبلغ من العمر 28 سنة، قتل وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شقيقه أيوب (16سنة)، بقذيفة لميليشيا الحوثي سقطت على منزلهم في حي صالة شرق مدينة تعز.

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وكثفت ميليشيا الحوثي من قصفها على الأحياء السكنية موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر العديد من المنازل.

 

ويتجاوز عدد القتلى المدنيين بتعز بسبب الحرب الحوثية 3800 قتيل مدني، فيما يقدر عدد الجرحى ب 15755 شخص، وفق تقارير حقوقية.

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