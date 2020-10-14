شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الزعاق يشرح دلائل دخول موسم " الوسم " بالنوم على رجل زميله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شرح الخبير الفلكي خالد الزعاق، برفقة زميله الدكتور عيد اليحيى مقدم برنامج " على خطى العرب" دلائل دخول موسم الوسم.
وقال الزعاق في مقطع فيديو: " يقول الخلاوي قضى الصيف عن جرد السبايا ولا بقى من الصيف إلا مرخيات القلايد، ومرخيات القلايد يختلفون حولها الناس في مختلف الثقافات فمنهم من قال أنها القلادة التي تعلق على عنق الجمل ".
وتابع: " كل مرخيات القلايد تيجي في وقت واحد بالصيف، عندنا جمرة القيظ ومرخيات القلايد ومحننة الجمل والمجر ".
ثم نام الزعاق على رجل الدكتور اليحيى، ممسكًا بعصاه ووضعها على بطنه قائلاً: " يقول السابقين إن جاء المجر على المسر شبع الحصيني والجعر، يقصدون أنهم شبعوا من التمر لأنه موسم التمر" .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..الزعاق يشرح دلائل دخول موسم " الوسم " بالنوم على رجل زميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.