شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الزعاق يشرح دلائل دخول موسم " الوسم " بالنوم على رجل زميله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شرح الخبير الفلكي خالد الزعاق، برفقة زميله الدكتور عيد اليحيى مقدم برنامج " على خطى العرب" دلائل دخول موسم الوسم.

وقال الزعاق في مقطع فيديو: " يقول الخلاوي قضى الصيف عن جرد السبايا ولا بقى من الصيف إلا مرخيات القلايد، ومرخيات القلايد يختلفون حولها الناس في مختلف الثقافات فمنهم من قال أنها القلادة التي تعلق على عنق الجمل ".

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وتابع: " كل مرخيات القلايد تيجي في وقت واحد بالصيف، عندنا جمرة القيظ ومرخيات القلايد ومحننة الجمل والمجر ".

ثم نام الزعاق على رجل الدكتور اليحيى، ممسكًا بعصاه ووضعها على بطنه قائلاً: " يقول السابقين إن جاء المجر على المسر شبع الحصيني والجعر، يقصدون أنهم شبعوا من التمر لأنه موسم التمر" .