شكرا لمتابعة خبر عن السليمان عن الحركة في الصلاة : "النبي فتح الباب لعائشة وهو في صلاته" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، أن الحركة لا تبطل الصلاة إذا كانت للحاجة.
وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " الحركة لاتبطل الصلاة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها من حمل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها ، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة.
وأضاف : كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة، وجميع الأمور تدل على أن الحركة لاتبطل الصلاة إذا كانت للحاجة.
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