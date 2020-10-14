شكرا لمتابعة خبر عن السليمان عن الحركة في الصلاة : "النبي فتح الباب لعائشة وهو في صلاته" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، أن الحركة لا تبطل الصلاة إذا كانت للحاجة.

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " الحركة لاتبطل الصلاة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها من حمل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها ، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة.

وأضاف : كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة، وجميع الأمور تدل على أن الحركة لاتبطل الصلاة إذا كانت للحاجة.