وضع الإقتصاد التركي #قاطعوا_المنتجات_التركيه

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1️⃣ #ثريد، سأتناول فيه وضع الإقتصاد التركي؛ مدعما بالأرقام والحقائق؛ بعد أن كثر الحديث عنه وحذر الكثير منه، والأزمات التي يعاني منها حاليًا، ومخاطر الإستثمار في #تركيا ، وكذلك الإستيراد منها، وعن مكامن الخطورة في التعامل الإقتصادي معها #قاطعوا_المنتجات_التركيه

2️⃣ وفق معايير الربح والخسارة فيما يتعلق بالميزان التجاري (الصادرات والواردات) فتركيا هي الخاسر الأكبر من أي مقاطعة تتعرض لها مهما حاول الأتراك ترويج عكس ذلك أو محاولة الظهور بمظهر الأقوياء إقتصادياً #قاطعوا_المنتجات_التركيه

3️⃣ صادرات تركيا للدول العربية بلغت في العام 2019 23 مليار دولار، وفي حال تم خفض التبادل التجاري مع أنقرة من أي دولة قطعاً سيكون تضرر الاقتصاد التركي أكبر لأن صادراتها والسياحة فيها من أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد التركي #قاطعوا_المنتجات_التركيه

4️⃣ تستورد تركيا #النفط والبتروكيماويات من #المملكه، وتصدر لنا سلع متنوعه منها الأغذية ، الأثاث، المفروشات، الملابس، منتجات نفطية مكرره ومواد بناء كالحديد والتجهيزات الكهربائية وهي مواد يمكن تعويضها من دول أخرى بسهولة، وأقل تكلفة #قاطعوا_المنتجات_التركيه

5️⃣ تفوق الصادرات التركية واردتها من المملكة، ما يعني وجود عجز تجاري معها؛ وبالتالي تكون تركيا المستفيد الأكبر من التبادلات التجارية المحفزة لإقتصادها والمعززة لخلق الوظائف وتشغيل المصانع كما يسهم ايضا بتعزيز التدفقات المالية بالعملات الاجنبية على تركيا #قاطعوا_المنتجات_التركيه

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6️⃣ تعتبر السياحة من اهم القطاعات التركية المعززة للتدفقات الأجنبية الداخلة أكثر من 750 الف سائح سعودي زاروا تركيا العام 2018. السائح السعودي من الأكثر انفاقا عالميا اما القطاع العقاري فشهد تدفقات استثمارية ضخمة لتطوير وشراء العقارات في تركيا #قاطعوا_المنتجات_التركيه

7️⃣ بسبب تأثير المقاطعة الشعبية،وبرغم انها في بداياتها،أصدرت مجموعة أعمال تركية تضم مصدري منسوجات ومقاولين ومكاتب علاقات إقتصادية خارجية وجمعيات مصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع بياناً ضد الحكومة التركية التي تسببت في عرقلة الصادرات بسبب مواقفها السياسية #قاطعوا_المنتجات_التركيه

8️⃣ بيان المصدرين اشبه بالانتفاضة الإقتصاديةضدحكومة بلادهم بعد انتشار وسم #قاطعوا_المنتجات_التركيه في #السعودية وتأثيره الشعبي لذا طالب قطاع المال والأعمال التركي نظام #اردوغان بتحسين علاقاته السياسيةمع #المملكة وأكدواأن أي تحركات مؤثرةعلى التبادل التجاري معهاستضر الإقتصادالتركي

9️⃣ يعيدني البيان التركي الى حقيقة أن تركيا هي الخاسر الأكبر من أي مقاطعة إقتصادية ومن المتوقع ان تحفز المقاطعة الشعبية في المملكة شعوب دول أخرى متضررة (دول المقاطعة) من السياسة التركية لمقاطعة منتجاتها #قاطعوا_المنتجات_التركيه

???? كنتيجة للمقاطعة الشعبية المؤثرة، والمطالبات المستمرة من خلال وسم #قاطعوا_المنتجات_التركيه بدأت الشركات العالمية المصنعة للماركات المشهورة مثل مانجو الأسبانية وغيرها دراسة خيارات التصنيع خارج #تركيا للمحافظة على السوق #السعودية ؛ اكبر اسواق المنطقة

1️⃣1️⃣ مهما ذكرت من مخاطر الاستثمار والاستيراد والسفر لتركيا فلا يمكن ان اكون اكثر معرفة ولا توضيحا من البيانات المتكررة للسفارة السعودية في أنقرة التي تحذر المستثمرين السعوديين هناك من العراقيل التركية ومنها :????????



